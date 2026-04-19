Stasera Juventus-Bologna, prima della partita il ricordo di Alex Manninger

Giornata cruciale per il prosieguo del campionato della Juventus e l'obiettivo di centrare ancora una volta un posto in Champions League: alle 20.45 la sfida al Bologna, da non sbagliare per la squadra di Luciano Spalletti.

Un momento, la gara di oggi, anche per ricordare la prematura scomparsa di Alex Manninger. L'ex portiere è scomparso tragicamente giovedì in un incidente. L'austriaco ha giocato sia in bianconero - per quattro stagioni - che in rossoblu. Oggi i calciatori giocheranno con il lutto al braccio e verrà osservato un minuto di silenzio, anche se sono attese altre iniziative.