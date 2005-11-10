Ufficiale Stivanello lascia il Bologna e va in prestito al Sudtirol. Ma prima rinnova fino al 2029

Il difensore centrale classe 2004 scuola Juventus lascia di nuovo il club emiliano a titolo temporaneo. Prima però ha messo la firma sul nuovo contratto.

Riccardo Stivanello (22 anni) lascia ancora il Bologna in prestito per trasferirsi a titolo temporaneo in Serie B, al Sudtirol, ma prima di partire ha rinnovato il proprio contratto con gli emiliani per altri tre anni.

I comunicati ufficiali

A comunicare tutto ciò, ci ha pensato il Bologna, con una nota diramata attraverso i propri canali ufficiali: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Riccardo Stivanello per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Le prestazioni sportive del giocatore sono state contestualmente cedute al FC Südtirol a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027". Arriva a conferma però anche la nota del club acquirente: "L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il Bologna FC 1909 per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Stivanello".

Le sue dichiarazioni

La nota degli altoatesini contiene anche alcune dichiarazioni dello stesso Stivanello: "Sono molto felice di iniziare questa nuova esperienza con l’FC Südtirol. Ritengo che questa società offra le condizioni ottimali per poter crescere e sono pronto a mettermi in gioco fin da subito. Il centro sportivo mi ha impressionato già al primo impatto: le strutture sono di altissimo livello e all'avanguardia per permetterci di svolgere il nostro lavoro al meglio ogni giorno".