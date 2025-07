Ufficiale Torres, per la difesa si pesca in casa Bologna: arriva Stivanello a titolo temporaneo

Ancora un volto nuovo in casa Torres, con la squadra che sta ricostruendo il proprio asset dopo l'inizio di un nuovo ciclo, che ripartirà agli ordini di mister Michele Pazienza, arrivato dopo un quadriennio con Alfonso Greco; il club sardo ha fatto sapere di aver prelevato dal Bologna, con la formula del prestito temporaneo, il centrale difensivo classe 2004 Riccardo Stivanello.

Di seguito, la nota ufficiale dei rossoblù:

"La Torres comunica l’acquisizione a titolo temporaneo di Riccardo Stivanello dal Bologna.

Centrale difensivo classe 2004, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Juventus Under 23 (in prestito dal Bologna).

Prodotto del settore giovanile del capoluogo emiliano, vanta diverse presenze tra Serie C, Primavera 1 e Nazionale Italiana Under 18 e 19".

Ricordiamo intanto quelle che, in occasione della sua presentazione, furono le parole di Pazienza circa la costruzione della rosa: "C'è stata più di una chiacchierata con la dirigenza, il progetto e la voglia di creare un ciclo nuovo, il desiderio di ripartire anche con una programmazione diversa, cercando di attingere al minutaggio, quindi all'inserimento dei giovani, è stato qualcosa che ha stuzzicato il mio interesse [...] Il ringiovanire una rosa non significa che si vedrà una squadra di ragazzini e basta, stiamo facendo delle valutazioni con Ds e presidente, vogliamo il mix giusto per affrontare un campionato difficile, molto tosto, al netto del girone che sarà: la Serie C è una categoria che se non viene prese nel modo giusto riserva brutte sorprese".