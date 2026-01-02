Ufficiale Lumezzane, dal Bologna arriva in prestito il difensore Riccardo Stivanello

FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Stivanello a titolo temporaneo dal Bologna FC fino al 30 giugno 2026.

Difensore centrale, classe 2004 natio di Dolo (Ve) è cresciuto nel Settore Giovanile del Bologna da cui nella stagione 2023/24 è passato in prestito alla Juventus U23 con cui ha disputato due campionati di Serie C. Il primo nel girone B lo ha visto protagonista di ventotto presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, il secondo nella passata stagione nel girone C di sei presenze tra le due competizioni. Rientrato al Bologna nei primi sei mesi della stagione corrente ha vestito la maglia della Torres nel girone B senza mai esordire.

“Stivanello è il rinforzo immediato che la società cercava per il reparto arretrato, – le parole del direttore sportivo Simone Pesce – il nostro obiettivo era quello di consegnare al tecnico Troise un calciatore che sopperisse alle assenze dei vari centrali difensivi fin dalla ripresa della preparazione e in Stivanello abbiamo individuato le caratteristiche giuste sia a livello tecnico che di profilo di calciatore che si sposa con la nostra filosofia”.