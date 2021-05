Super-Shomurodov basta e avanza: 1-0 e 11° posto per il Genoa, il Cagliari chiude con un ko

Il Cagliari chiude male un campionato deludente. Il Genoa termina al meglio una stagione in cui non ci sono stati grossi patemi, grazie all'ottimo lavoro di Ballardini. L'ultimo ballo del 2020/21 se lo prende il Grifone, che tiene il vantaggio per oltre 75', senza rischiare chissà che. Gara equilibrata, in fin dei conti. Ma dopo sette risultati utili di fila, il Cagliari si ferma. A salvezza ormai acquisita, non vale tanto. Vale l'undicesimo posto per il Genoa, prima della classifica di destra, almeno per ora.

Le scelte di Semplici. Diverse novità di formazione in casa Cagliari, qualcuna annunciata e qualcuna meno. In difesa trova spazio Rugani con Klavan e Carboni, fuori invece Ceppitelli e perfino Godin. In mediana out Duncan, al quale viene preferito Deiola per far coppia con Marin. In attacco Semplici lascia Simeone in panchina e sceglie Cerri al centro dell'attacco, supportato da Nainggolan e Joao Pedro.

Le scelte di Ballardini. Spazio a chi ha giocato meno, a cominciare dai pali. Il Genoa schiera Paleari in porta e Goldaniga da terzino destro in una insolita difesa a quattro con Zapata e Masiello, Zappacosta dall'altro lato. In mediana, insieme a Strootman, agiranno Rovella e Melegoni. Sulla trequarti Pjaca vince il ballottaggio con Portanova e giocherà lui a supporto di Pandev e Shomurodov.

Tutto in 15' Comincia meglio il Cagliari, con un palo di Joao Pedro e un tentativo di Nainggolan in appena 6'. Poi, 4' più tardi, si ferma il belga per un problema muscolare e con lui s'affloscia anche il sodalizio sardo. Al quarto d'ora passa il Genoa, alla prima occasione: Strootman recupera palla, Rovella va in verticale e confeziona l'assist per Shomurodov, bravo a battere Cragno col tocco sotto.

Divertimento. La partita è diventente, ma il Cagliari perde tanti palloni in uscita e il Genoa colleziona più di un'occasione. Alla Sardegna Arena ci si diverte, nessuno ha pressioni di classifica, tutti vogliono far bene. Ne viene fuori una partita piacevole, sebbene di gol non ne arrivino più. Grifone avanti, isolani ad inseguire: 0-1 per Ballardini, ma Semplice sa come si risponde.

Il gol annullato. Il primo tempo è del Genoa, il secondo pende più dagli altri rossoblù. I cambi mescolano le carte, Lykogiannis e Cerri impensieriscono un non perfetto Paleari. I sardi migliorano, sì, ma rischiano ogni tanto in contropiede, come accade con la rete annullata al debuttante Kallon per fuorigioco. Ma giocano decisamente meglio rispetto alla prima frazione.

Rosso a Behrami. Nel finale, tra falli e cambi, si gioca poco. Da segnalare l'espulsione tra le (sue) polemiche di Behrami per un doppio giallo. E qualche altra chance disparata: Melegoni e ancora Kallon, che esordisce al meglio in Serie A, sugli scudi. Joao Pedro prova a farlo bellissimo nel finale, ma Paleari gli dice di no. Il risultato non si smuove, gioisce il Genoa. Quarantadue punti e per ora undicesimo posto in classifica. Il Cagliari a quota quaranta non ci arriva e chiude male un campionato da cui ci si aspettava di più.