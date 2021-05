Superlega, comunicato UEFA: "Prendiamo atto dell'intervento della Corte di Giustizia UE"

Con un comunicato ufficiale, la UEFA prende posizione in merito all'entrata in scena della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dopo che i club della Superlega hanno chiesto l'intervento per possibili violazioni delle norme anti-concorrenza: "La UEFA prende atto dell'annuncio da parte della Corte di Giustizia dell'UE del riferimento da parte di un Tribunale di Madrid sulla cosiddetta European Super League, nonostante il ritiro di nove dei suoi club fondatori. La UEFA ha fiducia nella sua posizione e la difenderà con forza".