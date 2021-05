Superlega, la palla passa alla Corte di Giustizia UE: i club al contrattacco con la UEFA

Dopo gli attacchi della UEFA, da ultimo quelli mediatici del presidente Ceferin, e l’apertura di un procedimento disciplinare nei loro confronti, i club della Superlega passano al contrattacco. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha infatti reso noto di aver ricevuto la citazione a giudizio di UEFA e FIFA per possibile violazioni delle norme anti-concorrenza dell’Unione Europea. Il caso, nato dal rinvio pregiudiziale del tribunale di Madrid che nei mesi scorsi ha già concesso una sospensiva ai club della Superlega, è incardinato col numero C-333/21: non è stato quindi dichiarato manifestamente inammissibile e sarà giudicato dall'organo comunitario.

#ECJ : European Super League claims @UEFA / @FIFAcom in violation of #EU Competition rules in a reference from Madrid Court #football #EuropeanSuperLeague (C-333/21)

