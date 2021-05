Superlega, la UEFA annuncia: aperto procedimento disciplinare contro Juventus, Real e Barça

La UEFA ha ufficialmente aperto un procedimento contro Juventus, Real Madrid e Barcellona, ovvero i tre club che ancora formalmente non sono usciti dal progetto Superlega. Questo il comunicato ufficiale della UEFA: “Dando seguito all’investigazione condotta dalll’UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors in relazione al cosiddetto “progetto Superlega”, procedimenti disciplinari sono stati aperti contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per una potenziale violazione del quadro giuridico UEFA. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito”.