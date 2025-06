TMW Svilar dopo l'incontro con la Roma: "Nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro"

Questa mattina vi abbiamo raccontato dell'arrivo all'aeroporto di Fiumicino di Mile Svilar, portiere della Roma che ha fatto ritorno nella Capitale dopo alcuni giorni di vacanza insieme al suo entourage con l'obiettivo di portare avanti i discorsi legati al rinnovo di contratto con la Roma.

Il summit in questo senso c'è stato proprio in queste ore, con lo stesso Svilar che sta però già facendo ritorno ad Anversa a testimonianza di come l'incontro odierno sia stato interlocutorio e non risolutivo. La Roma ha preso atto dell'insoddisfazione del giocatore per le precedenti proposte e si è impegnata a presentarne una nuova a stretto giro di posta in modo da blindare uno dei migliori interpreti della stagione il cui attuale accordo avrà termine nel giugno del 2027.

Lo stesso Svilar, intanto, ha confermato, come riporta la Repubblica.it, di aver incontrato il club prima della ripartenza per il Belgio: "Oggi ci siamo incontrati con il club. Rinnovo? Nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro", il suo breve pensiero in merito.