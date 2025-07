TMW Roma, Svilar: "Puntiamo alla Champions. Gasperini un incentivo per farmi rinnovare"

Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato dopo l'amichevole vinta 9-0 contro l'UniPomezia ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, iniziando a descrivere le prime settimane di lavoro con Gasperini: "Sono state toste e dure, ma ci serve a tutti per migliorare. Abbiamo fatto due test buoni, andiamo avanti".

È felice per il rinnovo?

"Contentissimo e molto orgoglioso".

Qual è il vostro obiettivo?

"Speriamo di andare in Champions, dobbiamo lavorare per questo. Roma è una piazza grande, bisogna puntare in alto e puntiamo a quello".

C'è stato un momento in cui eravate lontani con la Roma per il rinnovo?

"Sì, la negoziazione è così. A volte va così, ma io non sono stato molto dentro alla trattativa, dall'inizio volevo rimanere e questa è la cosa più importante per me".

Tanto lavoro, ma anche tanta consapevolezza di aver fatto bene le cose.

"Sì, chiaro, è quello che il mister ha detto quando è arrivato: bisogna prendere le cose buone e aggiungere ciò che lui vuole da noi".

Cosa l'ha colpita di Gasperini?

"Il lavoro preciso. Fa tutto con un obiettivo molto chiaro".

Ci sono delle differenze nel guidare la difesa con Gasperini?

"No, anche se tutti noi sappiamo che ha delle richieste un po' diverse rispetto agli altri allenatori che abbiamo avuto. Proviamo ad adattarci il più velocemente possibile e proviamo ad andare avanti".

È stato un incentivo Gasperini per farla rinnovare?

"Sì, come no! Un mister così, che ha fatto un grande lavoro con l'Atalanta, speriamo di andare molto lontano con lui".

L'Europa League è un obiettivo?

"Noi come Roma dobbiamo sempre puntare in alto, quindi come dire no".