Ufficiale Haris Seferovic resta a Dubai e vola da Pirlo: giocherà con lo United FC

Haris Seferovic continua la sua esperienza negli Emirati Arabi Uniti. Il contratto dell’attaccante con l'Al Nasr è scaduto, ma il 33enne rimarrà comunque a Dubai: lo United FC ha ufficializzato infatti l’ingaggio del giocatore svizzero tramite i propri canali ufficiali: "Benvenuto allo United FC, Haris Seferović! Siamo felici di averti con noi e non vediamo l’ora di vedere i tuoi gol e la tua passione in campo. È ora di creare insieme grandi ricordi".

A Dubai, il 93 volte nazionale svizzero (ex di Novara, Lecce e Fiorentina) sarà uno dei protagonisti della squadra. Tra i compagni, il nome più noto è Adrien Silva, ammirato in passato nello Sporting Lisbona, nel Leicester e nel Monaco, mentre il vero fuoriclasse è il tecnico: Andrea Pirlo, leggenda del centrocampo italiano che ha sposato il progetto appena tre settimane fa.

Seferović arriva quindi in un contesto ambizioso, dove la sua esperienza con la Nazionale svizzera sarà un valore aggiunto per guidare la squadra verso nuovi traguardi.