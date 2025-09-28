Ufficiale Gianmarco Ferrari trova squadra: raggiunge Pirlo negli Emirati Arabi

Gianmarco Ferrari ha trovato squadra. Negli scorsi giorni l'ex difensore del Sassuolo è stato annunciato dallo United FC, squadra che milita nella seconda divisione degli Emirati Arabi che è allenata da Andrea Pirlo.

Fondato tre anni fa, lo United FC di Dubai vanta in rosa un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Haris Seferovic.

33 anni, Ferrari era svincolato dopo aver giocato nella passata stagione alla Salernitana. Il suo nome è legato però al Sassuolo col quale ha giocato 194 partite. Ferrari vanta anche una presenza nella nazionale maggiore grazie a Roberto Mancini che lo fece giocare nel maggio 2021 l'amichevole contro San Marino, vinta 7-0 e dove il difensore ha pure trovato la via del gol.