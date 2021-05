tmw 30 anni fa lo scudetto della Samp: la festa dei tifosi nel quartiere di Sampierdarena

I tifosi della Sampdoria celebrano il loro amore per i colori blucerchiati nel giorno del trentennale della conquista dello storico Scudetto. In tanti hanno risposto "presente" all'appello dei Gruppi della Sud e della Federclubs e si sono dati appuntamento nel quartiere di Sampierdarena davanti al "Bar Roma", dove nel 1946 si tenevano le prime riunioni dei soci della Sampierdarenese in vista della fusione con l’Andrea Doria. Cori, fumogeni e tanto entusiasmo per i sostenitori che hanno scoperto una targa all'interno dello stesso locale e colorato di blucerchiato la delegazione del ponente genovese.