Ag.Nandez: "E' molto probabile che lasci il Cagliari, è pronto per una big"

Nahitan Nandez molto probabilmente lascerà il Cagliari in questa finestra di calciomercato. A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata a 'TMW', il suo procuratore Pablo Bentancur: "È molto probabile che Nandez lasci il Cagliari. È pronto per una big. Abbiamo avuto tanti contatti. Il mercato però va un po’ lento a causa del Covid. In Inghilterra qualcuno ha chiesto informazioni, così come in Italia. Stiamo lavorando”.