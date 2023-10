tmw Bonaventura in grande spolvero: la Fiorentina ha già l'opzione ma può arrivare il rinnovo

Momento d'oro per il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura. Dopo il gol di domenica sera al Maradona contro il Napoli - il quarto in otto partite di Serie A - il calciatore di San Severino Marche è tornato a vestire la maglia azzurra e da ieri sta preparando col resto del gruppo della Nazionale le prossime sfide contro Malta e Inghilterra valide per la qualificazione a Euro 2024.

"L'altra volta ho fatto fatica a non chiamarlo, è un po' il Pellegrini della situazione. E' il centrocampista più offensivo che sa stare trequartista, sa buttarsi esterno. Ha una gestione della palla totale. Ha tiro da fuori area, gol, inserimento, ciò che ci ha fatto vedere anche ieri. L'unica cosa su cui ero titubante era l'età, ma se quelli di questa età fanno vedere queste cose bisogna portare anche lui", ha detto ieri in conferenza stampa Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia che ha motivato così la sua convocazione.

Bonaventura, 34 anni, sta vivendo uno dei momenti più alti della sua carriera e la Fiorentina nella seconda parte di stagione potrebbe premiarlo con un altro rinnovo di contratto. Nessuna fretta, anche perché superate le 25 presenze per Bonaventura scatterà il rinnovo automatico anche per il prossimo anno. Ma l'idea vista l'importanza di Bonaventura nel gruppo di Italiano è quella di rivedere l'accordo con un nuovo contratto fino al 2025 con opzione per la stagione successiva.