tmw Cagliari, Sottil è stato riscattato: la Fiorentina potrà riacquistarlo entro due giorni

Il Cagliari ha riscattato dalla Fiorentina Riccardo Sottil, esterno classe '99 quest'anno in prestito in Sardegna, per la cifra di 11 milioni di euro. Il club di Giulini ha voluto esercitare l'opzione sull'esterno della Nazionale Under 21, che però tra pochi giorni con grande probabilità farà il percorso inverso, e tornerà alla Fiorentina. I Viola, infatti, hanno l'opzione di controriscatto per l'esterno, a poco più di tredici milioni, ed entro il 19 di giugno la eserciteranno e riporteranno in Toscana l'attaccante, versando ai sardi i 2.2 milioni di differenza.