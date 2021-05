tmw Carnevali: "Prima di cedere i big ci penseremo bene. Riflessioni sul nuovo allenatore"

vedi letture

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com direttamente dal Mapei Stadium, dove ha assistito alla finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l'Atalanta.

Qualcuno le ha detto che Italiano ha firmato.

"Non so per chi, noi non abbiamo ancora scelto il nostro prossimo allenatore, sono giorni di riflessione. In questo momento è ancora presto, faremo una riunione nei prossimi giorni, ma Italiano è il tecnico dello Spezia".

Riuscirete a trattenere i giocatori più importanti dopo l'addio di De Zerbi?

"Il Sassuolo proseguirà quello che ha fatto in questi anni, la politica è sempre uguale. Se ci saranno occasioni importanti per cedere qualcuno ci penseremo, ma il nostro obiettivo è quello di costruire una squadra che possa fare risultati eccezionali come quest'anno o l'anno scorso. Prima di vendere qualcuno ci penseremo bene".

La scelta con De Zerbi è stata concordata?

"È stata una scelta del mister".

Cosa pensa del ritorno del pubblico allo stadio?

"Questa è la cosa più importante, sentire il tifo e vedere la gente allo stadio penso che sia la cosa più bella ci mancava".

La Juve le ha chiesto Locatelli?

"No, per il momento rimane con noi".