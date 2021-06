tmw Cena in corso tra Zhang e Inzaghi allo Sheraton: primo incontro tra i due

È in corso in questi minuti all'hotel Sheraton la cena tra Steven Zhang e Simone Inzaghi, nuovo allenatore dei nerazzurri, annunciato proprio oggi dal club meneghino al pari del nuovo staff che lo aiuterà nella gestione di Lukaku e compagni. Prosegue dunque la prima giornata nerazzurra dell'ex tecnico biancoceleste, che sta incontrando per la prima volta il presidente del club, in compagnia di Marotta, Ausilio e Zanetti.