Cerruti: "Se Conte lascia l'Inter, c'è Allegri. Juve, intrigante l'idea Lippi-Cannavaro"

Nel corso del suo intervento al TMW News Alberto Cerruti ha parlato anche del futuro di alcuni allenatori. A partire da Conte: "Non sa neanche lui ancora cosa succederà, servirà l'incontro chiarificatore con la proprietà nerazzurra per verificare cosa può fare. Se dovesse dire addio, vedrei Allegri: sarebbe l'allenatore ideale che era già pronto l'estate scorsa quando i dirigenti dell'Inter erano convinti che ci sarebbe stata una rottura con Conte. Cosa succederebbe in questo caso alla Juve? Bisogna vedere chi sarà il presidente. Mi affascina l'idea di Lippi dirigente con Cannavaro in panchina. Due campioni del mondo...".

