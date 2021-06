tmw Cordaz torna all'Inter, gli agenti ora in sede per definire i dettagli dell'accordo

Alex Cordaz all'Inter, operazione in dirittura d'arrivo. Da pochi minuti sono arrivati nella sede nerazzurra Gerry Picolillo e Daniele Piraino per definire i dettagli del contratto dell'ormai ex portiere del Crotone per una stagione. Cordaz sarà il numero 12 dell'Inter nella prossima stagione.