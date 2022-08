tmw Cremonese scatenata, grigiorossi pronti a chiudere anche per Escalante della Lazio

Cremonese scatenata: dopo aver ufficializzato Aiwu per la difesa a fine settimana scorsa e aver definito l'acquisto di Dessers in attacco, la società grigiorossa lombarda è pronta a stringere su un altro obiettivo, stavolta per il centrocampo. La Cremo lavora per chiudere già nei prossimi giorni l'approdo di Gonzalo Escalante, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio.