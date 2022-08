ufficiale Cremonese, per la difesa arriva dal Rapid Vienna l'austriaco Aiwu

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Cremonese ha reso noto l'arrivo di Emanuel Aiwu, nuovo arrivo per la difesa di Alvini: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Rapid Vienna il diritto alle prestazioni sportive di Emanuel Aiwu. Nato a Innsbruck (Austria) il 25 dicembre 2000, difensore, Aiwu è cresciuto nell’Admira Wacker, squadra con la quale ha giocato 81 partite nella massima serie austriaca. Nel 2021/22 è passato al Rapid Vienna dove ha collezionato 23 partite nella Bundesliga austriaca realizzando 2 reti. Aiwu vanta anche 6 presenze in Europa League e 2 in Conference League. Punto fermo delle nazionali giovanili austriache, è sceso in campo 13 volte con l’Under 21 andando 2 volte in gol".