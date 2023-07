tmw Cuadrado-Inter, visite martedì e ingaggio da 2,5 milioni. Ora Balogun o Taremi per l'attacco

L’arrivo di Juan Cuadrado dà una soluzione in più sulla fascia destra a mister Simone Inzaghi. L’ex Juventus in maglia nerazzurra andrà a guadagnare 2,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2024. Nelle prossime ore l’esterno colombiano sbarcherà a Milano e si sottoporrà alle visite mediche, probabilmente nella giornata di martedì.

Il mercato dell’Inter però è in evoluzione e non si ferma certo qui. L’addio alla pista Lukaku ha cambiato in corsa i piani di Marotta e Ausilio, ma il club nerazzurro è pronto ad affondare il colpo per completare il reparto avanzato. In questo momento i due profili più caldi in tal senso sono quelli di Folarin Balogun dell'Arsenal e Mehdi Taremi del Porto.