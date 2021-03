tmw D'Aversa squalificato due giornate: il Parma pronto a fare ricorso

Il giudice sportivo ha squalificato per due giornate il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, "per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club ducale è però già pronto a fare ricorso, per avere l'allenatore in panchina già domenica prossima contro la Roma o quantomeno per avere uno sconto di un turno.