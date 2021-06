tmw Davide Lippi: "Spinazzola super, è un campione. Qualcuno si sta mangiando le mani"

Davide Lippi, agente e intermediario di mercato, ha parlato a margine dell'evento di presentazione del calciomercato a Rimini. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Sono molto contento di Spinazzola, sta raccogliendo i frutti di tanto lavoro. Leonardo è un grande giocatore e sono anni che lo dico. Sono felice che lo stia dimostrando, è un campione e sta facendo un Europeo stratosferico. Magari qualcuno si mangia le mani".

Sarà contento Mourinho.

"Se sarà lui l'allenatore di Spinazzola, sicuramente sì".

A chi si riferisce quando parla di qualcuno che si sta mangiando le mani?

"È stato in qualche grande squadra (Juve ndr) ed è stato vicino ad altre (Inter ndr). Adesso deve pensare al suo percorso".

Chiellini rinnoverà con la Juve?

"Mi auguro, vedendo le prestazioni che fa, che meriti il rinnovo. È integro, è un campione e il calcio ha bisogno ancora di lui. Non solo la Juve ma anche la Nazionale, come ha detto Mancini".

Politano resterà a Napoli?

"In questo momento il mercato è fermo, anche Matteo ha fatto una grande stagione e ci è rimasto male per non far parte del gruppo della Nazionale. Lo avrebbe meritato e credo che nel prossimo ciclo ci sarà anche lui. Ha dimostrato di poter stare a certi livelli. Mancano due mesi alla fine del mercato e non possiamo escludere nulla, la strada è ancora lunga. Le sorprese ci sono sempre per tutti. Rappresento tanti grandi giocatori, vedremo. Sarà un campionato bello e avvincente, gli allenatori che sono tornati faranno bene. Spalletti e Inzaghi faranno grandi cose, vedremo qualcosa di nuovo".

Hakimi e Donnarumma al PSG. Cosa ci dice tutto questo?

"Che i dirigenti in Italia sono bravi. Comprare Hakimi a 40 e rivenderlo a 70 dopo una stagione è una grande cosa. Brava l'Inter e bravo Conte".

Sorpreso dall'Italia?

"Non sono sorpreso, mi è sempre piaciuto quello che ha fatto Mancini. C'è unità di intenti e il gruppo è molto importante, soprattutto in tornei di un mese. Non dobbiamo porci limiti".

Suo padre ha vinto il Mondiale, l'Italia può vincere quest'anno?

"Sicuramente sì, c'è un bello spirito ma in competizioni come queste non è deciso nulla. Questa Nazionale gioca bene a calcio, cosa non facile".

Caceres resterà alla Fiorentina?

"Ha un contratto in scadenza e non penso che resterà. Adesso è in Copa America ma da tempo stiamo lavorando per trovare soluzioni".