tmw Felipe Melo: "La Juventus resta tra le prime 5-6 al mondo, i bianconeri non sono finiti"

vedi letture

Felipe Melo, intervistato in esclusiva da TMW, ha commentato anche la crisi della Juventus tra campionato e Champions in questo 2020-21: "La Juve resta tra i 5-6 club più grandi al mondo, così come Inter e Milan. Non si può vincere sempre, i bianconeri vengono da nove anni di trionfi in Italia e sono pure arrivati in finale di Champions. Sono ancora fortissimi, purtroppo non hanno vinto in Europa, ma non possiamo certo dire che per questo siano finiti. Al termine del campionato e della stagione poi manca ancora tanto", le dichiarazioni dell'ex centrocampista dei bianconeri oggi in forza al Palmeiras.

Clicca QUI per leggere l'intervista integrale di TMW a Felipe Melo!