tmw Fiorentina, contatti con l'agente di Zappacosta: passi avanti in caso di addio di Lirola

Nuovi contatti in giornata tra la Fiorentina e gli agenti di Davide Zappacosta in attesa di conoscere il futuro di Pol Lirola, ancora in trattativa con il Marsiglia. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it e TMW, il club viola ha fatto dei passi avanti per l'esterno del Chelsea, con l'Atalanta che invece è rimasta un passo indietro rispetto ai contatti precedenti allo scorso weekend. La situazione è in evoluzione con le parti che si sentono con grande continuità per avere in mano una bozza di trattativa nel caso in cui la trattativa con l'OM per lo spagnolo dovesse sbloccarsi.