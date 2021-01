tmw Fiorentina, Malcuit in prestito con diritto di riscatto: domattina fissate le visite mediche

L'ultimo dettaglio nella trattativa tra Napoli e Fiorentina per Kevin Malcuit è stato risolto. Il giocatore arriverà in prestito gratuito con diritto di riscatto e oggi saluterà i compagni azzurri in vista delle visite mediche con i viola che sono state fissate per domani mattina a Firenze.