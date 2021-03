tmw Fiorentina, Parma crocevia per Prandelli: può tornare Iachini, la situazione

Beppe Iachini ha accarezzato la possibilità di tornare ad allenare la Fiorentina già prima della partita contro il Torino, poi terminata in parità. Cesare Prandelli traballa e la sfida al Parma può essere importante per il suo futuro sulla panchina viola. Iachini è alla finestra e anche in virtù dei buoni rapporti con Commisso potrebbe tornare a guidare la squadra in un momento delicato per la Fiorentina. Domani occorre una vittoria o comunque una prestazione convincente, altrimenti potrebbe prospettarsi un cambio. Con Beppe Iachini pronto a tornare in viola per riprendere da dove aveva lasciato il cammino verso la salvezza...