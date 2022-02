tmw Fiorentina, Terracciano: "La Nazionale sarebbe un premio e sognare non costa nulla"

Pietro Terracciano non ha iniziato la stagione in viola da titolare ma dopo l'infortunio di Dragowski e la promozione "forzata", non è più uscito dai pali della Fiorentina. Adesso è uno dei portieri italiani con il migliore rendimento e in un anno speciale come quello del Mondiale, anche se con una qualificazione ancora tutta da conquistare, è normale fare un pensierino anche alla maglia azzurra: "La Nazionale è un sogno per tutti i calciatori - ha dichiarato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com - In Italia ci sono molti portieri forti, ma sognare non costa nulla. Io continuo, come sempre, a lavorare sodo. Se arrivasse questo premio ne sarei, ovviamente, felicissimo".