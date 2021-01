tmw Genoa, un figlio d'arte per la mediana: dalla Roma arriva Chierico

Rinforzo in mediana, e in prospettiva, per il Genoa. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club ligure si è assicurato Luca Chierico (classe 2001, figlio di Odoacre Chierico), che approderà in rossoblù dalla Roma a titolo definitivo.