tmw Grassia: "Juve, le colpe sono state della società. Sta scontando la partenza di Marotta"

vedi letture

La panchina della Fiorentina? Chi arriverà? "Situazione kafkiana. Bisognerebbe spendere qualche quattrino sul tecnico. Dopo aver acquistato tanti mezzi giocatori a cifre importanti, sul tecnico la Fiorentina non deve risparmiare ma chi viene deve avere una parola significativa sul mercato. Ci vuole un progetto che Commisso deve farci vedere e non si deve imbufalire se viene criticato perchè i tifosi viola erano abituati a stare nella parte sinistra della classifica e a entrare nelle coppe: con Prandelli la Fiorentina è stata una squadra intorno ai 65 punti".