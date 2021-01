tmw Hellas, con Lasagna in gialloblù può partire Di Carmine. SPAL e Crotone interessate

Samuele Di Carmine potrebbe essere il sacrificato sull'altare del mercato in casa Hellas Verona: in casa scaligera infatti sta per arrivare Kevin Lasagna e gli spazi in attacco potrebbero ridursi ulteriormente, così l'attaccante ex Fiorentina si sta guardando intorno. Su di lui ci sono diverse formazioni di Serie B, SPAL in primis, e il Crotone in Serie A.