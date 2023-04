tmw Il Milan sorride: Giroud regolarmente in gruppo, l'attaccante è disponibile per la Roma

Notizie decisamente positive per il Milan in vista della sfida contro la Roma di campionato. Dopo le sedute personalizzate dei giorni scorsi per smaltire la contusione al polpaccio, infatti, oggi Olivier Giroud si è regolarmente allenato col resto del gruppo a disposizione di Stefano Pioli e quindi è da considerarsi recuperato a tutti gli effetti per la trasferta all'Olimpico.