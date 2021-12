tmw Inter, De Vrij non è al meglio e va verso la panchina: al Bernabeu può partire dal 1' Dimarco

vedi letture

Il countdown è ormai iniziato. L'Inter di Simone Inzaghi non si accontenta di essere già alle fasi finali, ma vuole provare a strappare al Real Madrid il primo posto nel Gruppo D di Champions League. Ultimi dubbi e pensieri nella testa del tecnico nerazzurro, con De Vrij non al meglio (ieri solo parzialmente in gruppo) e pronto quindi a lasciare spazio a Dimarco come terzo centrale di difesa. Il ballottaggio dell'ultim'ora è poi quello fra D'Ambrosio e Dumfries a destra, visto che l'italiano garantirebbe maggiore copertura alla fascia. In attacco scalpita infine Alexis Sanchez, tra i più pimpanti nella rifinitura del Bernabéu, e pronto a sostituire - dal 1' o a gara in corso - Edin Dzeko.

Questa la probabile formazione aggiornata dell'Inter:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, A. Bastoni, Dimarco; D'Ambrosio/Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Dzeko/Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.