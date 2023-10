tmw Inter, Marotta: "Onana grande operazione. Ritorno? Non lo so, nel calcio ci sta tutto"

Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, è uno degli ospiti di riguardo del Festival dello Sport di Trento. Queste le sue parole dal palco: "Una grande operazione in uscita è stata quella di Onana. Pensare a un suo ritorno non lo so, nel calcio però ci sta tutto. I cavalli di ritorno a volte portano risultati positivi altri negativi. Economicamente abbiamo compiuto una grande operazione. Anche Thuram è arrivato a zero ed è stato lui a decidere di venire all’Inter nonostante le tante altre offerte. Ha ponderato quale poteva essere il club migliore per lui, il ruolo del papà Lilian ha influito però noi Inter siamo tornati ad essere appetibili e tanti top volevano venire a giocare per noi. Stiamo tornando ad essere l’Inter di una volta. Per Frattesi il vantaggio è stato l’amicizia con l’AD del Sassuolo Carnevali. Ma l’input tecnico è arrivato da Ausilio e l’allenatore ed il resto dello staff tecnico. Poi la proprietà ha dato il via libera per questo investimento oneroso. Per Scamacca inizialmente abbiamo avuto una sua disponibilità. Poi strada facendo le volontà sono cambiate, magari riteneva l’Atalanta più adatta per il suo percorso. A quel punto ci siamo ritirati dalla trattativa".

L'operazione Pogba:

“L’acquisto di Pogba a 0 è stata una soddisfazione. Alla Juventus arrivò in ragazzino che maturò in fretta e fu protagonista in quel ciclo di vittorie. Averlo venduto poi a 110 milioni, peraltro alla stessa società il Manchester United, è stata una operazione importante. Ricordo il suo procuratore".