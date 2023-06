tmw Interessi per Kalulu, Theo e Maignan? Il Milan chiude la porta, Tonali unica cessione di peso

Dopo le voci odierne in merito all'interessamento di tre club di Premier League per Pierre Kalulu, che arrivano dopo quelle dei giorni scorsi riguardanti Mike Maignan e Theo Hernandez, il Milan fa quadrato e chiude le porte ad ulteriori addii illustri.

Con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle infatti i rossoneri non hanno in programma ulteriori cessioni di peso, come sarebbero quelle dei tre giocatori sopra citati. Nelle prossime settimane di mercato saranno prese in considerazione solo le uscite dei calciatori considerati in esubero da Stefano Pioli.