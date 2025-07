Ufficiale Dolomiti Bellunesi, confermato Nicola Masut anche per la Serie C

Nicola Masut rimane uno dei pilastri del collettivo a disposizione di mister Zanini. E per la Dolomiti Bellunesi, neopromossa in Serie C, è molto più di una conferma: è la certezza che il talento può avere la faccia pulita di un ragazzo del 2006, la mentalità da veterano e il cuore di chi sa mettersi al servizio di un’intera squadra.

PROTAGONISTA – Centrocampista di geometrie e personalità, Masut ha appena firmato una stagione da protagonista assoluto: 39 presenze fra campionato e coppa, 5 gol (due dei quali arrivati uno dopo l’altro, contro Virtus Ciserano Bergamo e Mestre, nel mese di ottobre) e 4 assist. Non numeri qualsiasi, ma tessere di un puzzle che hanno contribuito a portare un territorio e una provincia a toccare con mano un traguardo storico.

STESSO SPIRITO – Ora il futuro ha un nuovo nome: Lega Pro. Ma lo spirito resta lo stesso. «Sono davvero felice di poter prolungare la mia avventura con questa maglia – afferma Nicola –. Le sensazioni sono molto positive e c’è tanta voglia di continuare a dare tutto per i colori dolomitici». Poi uno sguardo allo specchietto retrovisore: «La scorsa annata mi ha lasciato uno splendido ricordo, in particolare per la vittoria del campionato. Ma anche perché ho avuto la fortuna di conoscere tante belle persone, dentro e fuori dal campo».

TESTA ALTA – Pallone e libri hanno accompagnato l’estate di Masut: «Tra studio, esami universitari – frequento Scienze motorie sportive – e una settimana di vacanza per staccare un po’, ho cercato di ricaricare le energie». E la nuova stagione? Sarà un altro passo in avanti: «L’obiettivo è quello di esprimere il meglio, crescere ancora e aiutare la squadra in ogni modo. Da me stesso mi aspetto di dare sempre il massimo, ogni volta che scendo in campo». A testa alta, con il pallone tra i piedi, Nicola Masut è pronto a coniugare, anche nella terza serie per ordine di importanza, il verbo che conosce meglio: stupire.