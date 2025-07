Fiorentina, in arrivo da Barcellona il classe 2007 Kospo: atteso a Firenze in serata

Colpo per il futuro per la Fiorentina che ha chiuso per l'acquisto di Eman Kospo dal Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sport i viola hanno infatti messo a segno il colpo relativo al classe 2007 della Masia blaugrana, con il calciatore atteso a Firenze già per la serata di oggi.

Il difensore verrà inizialmente aggregato alla Primavera, per poi essere convocato in prima squadra tra qualche mese e nelle prossime ore sono in programma le visite mediche e la firma.

Due anni in Catalogna.

Kospo dirà addio al Barcellona dopo due anni, per trasferirsi alla Fiorentina, con i catalani che lo avevano portato in Spagna nel 2023, prendendolo dall’Under 16 dello Zurigo. Difensore centrale di 191 centimetri, nell’ultima stagione è stato tra i protagonisti della vittoria della Youth League. Un percorso nei club parallelo a quello con la maglia della sua nazionale, che ha vestito dall’Under 15 fino all’Under 18. Ora, dopo quello svizzero e quello spagnolo, le strade del calciomercato lo porteranno a conoscere anche il calcio italiano.