tmw Italia, anche Zaccagni lascia il ritiro e contro l'Inghilterra non ci sarà: le motivazioni

Il calciatore Mattia Zaccagni, a seguito dei test fisici effettuati ieri e oggi al CTF di Coverciano, non risulta essere in grado di poter essere disponibile per la gara di martedì a Londra con l’Inghilterra e sta facendo quindi rientro al proprio club di appartenenza.