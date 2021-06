tmw Juventus, Allegri arrivato alla Continassa: via al summit di mercato con Cherubini

Massimiliano Allegri è arrivato da pochi minuti alla Continassa. Inizia ufficialmente la seconda avventura del tecnico in bianconero, con il summit di mercato con Cherubini in programma per oggi, che stabilirà le strategie, in entrata e in uscita, del club torinese in vista di questa estate. A breve inizieranno i colloqui tra l'allenatore e il direttore sportivo.