tmw Juventus, Facundo Gonzalez spinge De Winter lontano dalla Juve. C'è il Genoa in pole

Il Genoa prova l’accelerazione giusta per Koni De Winter. La Juventus in queste ore sta definendo l’acquisto di Facundo Gonzalez dal Valencia e in virtù proprio di questo ha deciso di far partire un altro difensore in rosa. Il candidato numero uno al momento è De Winter.

Grifone in pole position

Il centrale, che in questo momento è impegnato nella tournée in USA con la Juventus, ha molto mercato ma il Genoa sembra essere passato in vantaggio. Insomma, il club rossoblù tenta di anticipare la concorrenza, a breve ci potrebbe essere l’assalto decisivo