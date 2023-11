tmw Juventus, Khephren Thuram per gennaio? Il Nizza fa muro. Ipotesi Iling nell'affare

vedi letture

Continua a circolare il nome di Khephren Thuram per il mercato della Juventus a gennaio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il club bianconero, tra i vari obiettivi per la prossima finestra di mercato, continua a seguire anche il centrocampista francese, che il Nizza non ha però intenzione di cedere a metà stagione. I francesi fanno muro, visto anche che al momento occupano la prima posizione in classifica in Ligue 1, davanti al Paris Saint-Germain, e non vogliono abbandonare il sogno di poter vincere il titolo, anche se la stagione è ancora molto lunga.

La strategia.

Per provare ad ammorbidire la società transalpina la Vecchia Signora potrebbe provare a mettere nell'operazione il cartellino di Samuel Iling-Junior, giocatore che ha grandi prospettive davanti a sé e che piace a diversi club italiani ed europei.

Il punto su Partey e Hojbjerg

Uno dei nomi più caldi da diversi mesi a questa parte è quello di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham: il club londinese può farlo partire a gennaio ma preferirebbe una cessione a titolo definitivo piuttosto che un prestito. La Juventus è attenta alle evoluzioni e continua a lavorare ad un'operazione a titolo temporaneo, sullo sfondo resta vivo l'interesse dell'Atletico Madrid. Diverso il discorso su Thomas Partey dell'Arsenal: il giocatore ha già fatto sapere ai Gunners di voler partire a gennaio, ma sta temporeggiando di fronte all'interesse bianconero in attesa di altre proposte dalla Premier League o dalla Liga.