tmw Juventus, rifinitura pre Zenit in corso: anche De Ligt in gruppo

La Juventus è scesa in campo da pochi minuti per la seduta di rifinitura in vista della gara contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League e la buona notizia arriva da Matthijs de Ligt, che si sta allenando regolarmente con il resto del gruppo dopo il suo forfait con la Roma domenica sera. Di seguito foto e video di TMW: