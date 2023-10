tmw Juventus, si ferma Chiesa: fastidio muscolare, derby a rischio

vedi letture

Tegola in casa Juventus in vista del derby contro il Torino in programma per sabato alle 18 all'Allianz Stadium. Nell'allenamento di oggi infatti, si è fermato Federico Chiesa per un fastidio muscolare e a meno di 48 ore dalla stracittadina la sua presenza è a rischio.

Secondo le prime indiscrezioni non dovrebbe trattarsi di niente di grave, ma vista la vicinanza con la partita è possibile che Massimiliano Allegri debba rinunciare al suo numero 7. Un problema di non poco conto, visto che anche Dusan Vlahovic difficilmente sarà a disposizione del tecnico bianconero.