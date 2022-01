tmw Kaio Jorge e la possibile partenza dalla Juventus. Tutto è legato a Morata

Quelli che ci separano alla chiusura del mercato potrebbero essere giorni caldi per Kaio Jorge. Situazione in evoluzione in casa Juventus, col talento brasiliano che potrebbe partire in prestito solo nell’eventualità in cui dovesse restare Alvaro Morata. Intanto nelle prossime ore possibile summit fra le parti, con le squadre interessate che non mancano: c’è il Cagliari, in cui però il minutaggio potrebbe essere ridotto vista l’abbondanza in attacco. La Lazio non sembra essere più pista percorribile, mentre la Salernitana potrebbe diventare una soluzione anche considerando le maggiori possibilità di impiego da qui a fine campionato. Tutto però, come detto, è legato all’eventuale futuro di Morata lontano dalla Continassa.