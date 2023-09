tmw La Juve, i dubbi su Szczesny e il tentativo estivo per Donnarumma: perché non è andata

Il rendimento di Wojciech Szczesny è tornato argomento di grande attualità dopo la pessima prestazione fornita sabato sera dal portiere della Juventus al Mapei Stadium. L'ex Roma nel 4-2 a favore del Sassuolo è tornato oggetto di critiche per una prestazione decisamente negativa: errori palesi sul primo e sul terzo gol, ma grosse responsabilità anche per il passaggio a Gatti in occasione della goffa autorete del difensore bianconero.

Classe '90, Szczesny ha altri due anni di contratto con la Juventus che però, già in estate, ha intrattenuto più di una telefonata per capire quali erano i margini per riportare in Italia Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale e legato al PSG da altri tre anni di contratto. In particolar modo, la Juve ha provato a metter giù la trattativa quando da Parigi hanno chiesto informazioni per Dusan Vlahovic

La società bianconera in quella occasione valutò la possibilità di uno scambio, un'idea che non s'è mai tramutata in una trattativa per due ordini di motivi. Il primo era relativo alla posizione del PSG: da un lato la Juventus voleva comunque un conguaglio a suo favore, dall'altro la società parigina valutava i due cartellini almeno alla pari. Il secondo era relativo all'ingaggio: Donnarumma a Parigi guadagna circa 12 milioni di euro a stagione bonus compresi, la Juve non sarebbe arrivata a quella cifra.