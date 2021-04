tmw La Juventus ci riprova per Depay: contatto ma la priorità dell'olandese è al Barcellona

Resta uno dei grandi casi del mercato internazionale, Memphis Depay. L'olandese, classe 1994, gioca al Lione dal gennaio del 2017 ma il contratto del giocatore resta in scadenza: le trattative con Jean-Michel Aulas restano in stand-by e l'addio in regime di svincolo sembra oramai prossimo.

Offerta Juventus Secondo quel che rimbalza dall'Olanda, raccolto da Tuttomercatoweb.com, negli ultimi giorni la Juventus avrebbe fatto una proposta all'entourage del giocatore per farlo arrivare a parametro zero. Per adesso c'è da registrare freddezza da parte del ragazzo perché la sua volontà sarebbe quella di andare al Barcellona con cui la trattativa è giù impostata.