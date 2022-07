tmw Lazio, domattina le visite mediche di Vecino. Per l'ex Inter è pronto un triennale

Matias Vecino è atteso domattina in Paideia per svolgere le visite mediche con la Lazio. Il centrocampista uruguaiano è pronto a rinforzare il centrocampo di mister Sarri come colpo a parametro zero, visto il mancato rinnovo di contratto con l'Inter. Il suo nuovo accordo coi biancocelesti sarà triennale.