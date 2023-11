tmw Lazio, rifinitura in vista del Feyenoord: assenti Marusic e Casale

Rifinitura in corso per la Lazio di Maurizio Sarri in vista della gara di domani contro il Feyenoord in Champions League. Assente Adam Marusic a causa di un problema alla caviglia, oltre a Nicolò Casale, ancora alle prese con il suo infortunio. I due giocatori on saranno a disposizione dell'allenatore per la delicata partita contro gli olandesi, con i biancocelesti che devono vendicare la sconfitta per 3-1 dell'andata a Rotterdam.

Le parole di Sarri.

"Siamo a metà del cammino, sarà una partita importantissima, è evidente. Cercheremo di fare tutto il possibile per venirne a capo. Anche perché a Rotterdam hanno vinto e ci hanno preso anche per il culo, questo ci pesa. Scenderemo in campo con umiltà, consapevoli che non siamo inferiori a nessuno. Sono una delle squadre più aggressive d'Europa, al limite del fallo sistematico. La palla va mossa con velocità".